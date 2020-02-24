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Babasını baltayla öldürdü

Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını baltayla öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.

Güncel / 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:28
Babasını baltayla öldürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesin bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta, Eyüp Y. (37) ile babası Mehmet Y. (67) aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

BABASININ KAFASINA BALTAYLA VURDU

Tartışmanın büyümesiyle Eyüp Y., baltayla babasının kafasına ve sırtına vurdu. Olayın ardından Eyüp Y., Yavuz Selim Polis Karakolu'na gitti.

TESLİM OLDU

Kapıdaki polise babasını öldürdüğünü söyleyen Eyüp Y. teslim oldu. Eyüp Y.'nin söylediklerinden yola çıkan ekipler, evi kontrol ettiğinde kapının kilitli olduğunu ve içeride bir kişinin yattığını gördü. İçeriye giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet Y.'nin öldüğünü belirledi. Mehmet Y.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Polis112 Acil ServisPolis KarakoluAdli Tıp Kurumu

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