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Antalya devlet opera ve balesi 'Tangoloji' konserini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Tangoloji" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kültür-Sanat / 23 Şubat 2020 Pazar 21:45
Antalya devlet opera ve balesi 'Tangoloji' konserini sahneledi

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sevilen tango ezgileri, tangonun tarihiyle ilgili anlatımları ve dans gösterileri bir araya getirilerek, özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Programda, Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Önertürk, Antalya DOB obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun DOB klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun DOB korno sanatçısı Hüseyin Uçar'dan oluşan "Anadolu Nefesli Beşlisi" sahne aldı.

Tolga Salman'ın bandoneon ile eşlik ettiği eserleri, Bilge Yılmaz ve Emre Akyurt seslendirdi.

Kaynak : AA

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Bilkent Senfoni OrkestrasıHaşim İşcan Kültür MerkeziBilkent ÜniversitesiAntalyaÖğretim Üyesi

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