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Van'da Corona virüs şüphesi

Van'da yüksek ateşli 5 kişi Corona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sağlık / 23 Şubat 2020 Pazar 10:13
Van'da Corona virüs şüphesi

Van'da 5 kişi yüksek ateş belirtisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastalar Corona virüs şüphesiyle karantina altına alındı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre hastalara Corona virüs testi yapıldı ve sonuçların bu akşam çıkması bekleniyor. Ayrca Sağlık Bakanlığı, İran'da Corona virüs vakalarının görülmesiyle birlikte sınır kapılarında önlemleri arttırdı.

Sınır kapılarına termal kamera takıldı. Gümrük personeline koruyucu maske ve eldiven dağıtıldı.

Sağlık BakanlığıKarantinaİranTermal KameraYüksek Ateş

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