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Sultangazi'de dehşet saçan gaspçılar kamerada

Sultangazi’de 3 gaspçının yabancı uyruklu şahsı gasp etme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Birkaç saat sonra yakalanan gaspçıların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 23 Şubat 2020 Pazar 12:25
Sultangazi'de dehşet saçan gaspçılar kamerada
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Edinilen bilgiye göre olay, 12 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.45 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emir B. (20), Salih Ç. (19) ve V.K. (17) isimli üç gaspçı, caddede yürüyen yabancı uyruklu S.C.'yi (17) bir süre takip etti. Şüpheliler daha sonra genci başka bir sokakta “saat sorma” bahanesi ile durdurarak dövmeye başladılar. Şüpheliler, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere yığılan S.C.'nin üzerindeki cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek faillerin eşkallerini tespit etti. Gaspçıların 3 kişi oldukları ve bulunabilecekleri yerler tespit edilerek yapılan kontrollerde, şüphelilerin gasp ettikleri telefonu kilidini kırdırmak için telefoncuya götürdükleri anlaşıldı. Polis, aynı gün saat 23.30 sıralarında Emir B. (20), Salih Ç. (19) ve V.K. (17) isimli şüphelileri gasp ettikleri telefonla birlikte 50. Yıl Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gasp edilen telefon ise yabancı uyruklu gence teslim edildi. Yakalanan zanlılardan Emir B.'nin “yağma”, “kasten yaralama” ve “kasten yaralama/mala zarar verme” suçlarından 6 kaydı, Salih Ç.'nin “kasten yaralama”, “kasten yaralama/tehdit/hakaret”, ve “kasten yaralama/yağma” suçlarından 6 kaydı, 17 yaşındaki V.K.‘nin ise “hakaret” suçundan 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından olaydan kısa süre sonra yakalanan 3 gaspçı, emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Şubat'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yabancı uyruklu gencin darp edilerek gasp edilmesi ve kafasını tutarak kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde yürüyen S.C., bir sokağa girdiği sırada kendisini takip eden 3 kişi tarafından önü kesilerek feci şekilde dövülüyor. Genç, yumruk darbeleriyle yere yığılıyor. Gaspçılar yere yığılan genci tekmelemeye devam ediyor.


Kaynak : İHA
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PolisKameraEmniyet MüdürlüğüUğur Mumcu

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