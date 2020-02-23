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Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranarak yakalanan 11 kişinden 2’si mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 23 Şubat 2020 Pazar 17:42
Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından jandarma bölgesinde yapılan denetimler sonucunda 12 gram sentetik cannabinoid maddesi, 3 gram metamfatamin, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 45 adet fişek, 8 adet şarjör, 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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