İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı vurdu

Soylu Başkale'de 4 köyden depreme ilişkin bilgi geldiğini, ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini belirtti.İlk etapta arama kurtarma ekipleri ve köylülerin enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalıştıklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetmişti:"Özpınar'da 7 vatandaşımız, Güvendik köyünde ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 8 vatandaşımızı kaybettik. Şu anda enkaz altında kimsenin olmadığı bilgisini valimizden aldım."Soylu, ilk gelen bilgilere göre hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının çok ağır olmadığını, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İran sınırına yakın olan ilçede can kaybının olmadığını söyledi. NTV'ye konuşan Tanış, ağır hasarlı bir binanın yıkımına başlandığını duyurdu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Elazığ'daki çalışmalarına devam edeceğini belirten Soylu, kendisinin ise deprem bölgesine geçeceğini dile getirdi.Depremin zarar verdiği bölgelerde alınacak tedbirlere ilişkin soru üzerine Soylu, ilgili personellerin bölgede olduğunu ve gerekli değerlendirmeleri en ince detaylarına kadar yaptıklarını anlattı.Kerpiç evlerin artçı sarsıntılar konusunda çok riskli yapılar olduğuna dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmede bulundu:"Beton yapıların hasar görenleri muhakkak var. Maalesef kerpiçlerde toprak söz konusu oluyor ve toprak boğulmasını da peşinden getirebiliyor. Onun için kerpiç evler konusunda tedirginliğimiz, riskimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız tüm bölge halkına gerekli duyurularda bulunuyorlar."Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırında 9 kişinin hayatını kaybettiği depremde 37 vatandaşın yaralandığını, 8'inin durumunun kritik, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin, Van Başkale'de de hasara yol açtığını belirtti.Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibini sevk ettiklerini vurgulayan Koca, 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, "37 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 9 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor." bilgisini verdi.Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depreme ikilişim şu açıklamayı yaptı:"2018 Her dört köyümüzde de yıkımlar gerçekleşmiş. Özpınar köyümüzde dördü çocuk, üçü yetişkin olmak üzere bir kişi de Güvendik köyünde olmak üzere toplamda 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. İlk bilgilere göre hastaneye sevkedilen 18 kişi mevcut. Bu bölge hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvan kaybı gördük. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor."Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi.Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından meydana gelen depreme ilişkin taziyesini iletti. Kılıçdaroğlu, "İran merkezli deprem sonucu Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, komşumuz İran'a ve bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için…" ifadelerini kullandı.İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 36 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 36 kişinin yaralandığını söyledi.Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.