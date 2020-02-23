İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.



DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ



Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Khoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 7 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK



İçişleri Süleyman Soylu, "Can kayıplarımız olduğu yönünde ilk değerlendirmeleri aldık. Evlerde özellikle yıkımlar söz konusu. AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Enkaz altında da kalan vatandaşlarımız var. 4'ü yetişkin 3'ü çocuk depremde kaybetti. AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.











VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



Açıklamada, 'Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır.' ifadelerine yer verildi.









Kaynak : İHA

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