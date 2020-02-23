USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13 EURO (Alış - Satış) : 6,64 - 6,65

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının bombalı saldırısı sonucu şehit düşen tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yaşam / 23 Şubat 2020 Pazar 13:46
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi unsurları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 25 yaşındaki şehit tankçı, memleketi Gaziantep'te öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi. Cenazede tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döken şehidin yakınları 'Vatan sağolsun, şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şubat ayı içerisinde rejimin hain saldırılarında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, Mustafa Ertürk ve son olarak tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir ile beraber Gaziantep nüfusuna kayıtlı şehit sayısı 4 oldu. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Türk Silahlı KuvvetleriBelediye BaşkanıMehmet TahmazoğluBakan YardımcısıRıdvan Fadıloğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı