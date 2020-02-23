USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13 EURO (Alış - Satış) : 6,64 - 6,65

Genç hemşire evinde ölü bulundu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir hemşire evinde ölü bulundu.

3. Sayfa / 23 Şubat 2020 Pazar 13:07
Genç hemşire evinde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre, Tatvan Devlet Hastanesinde çalışan ve Aydınlar Mahallesi’nde ikameden eden hemşire Fatma Bıçak’tan (26) bir süre haber alamayan ev arkadaşı, genç kıza bakmak için odasına gitti. Genç kızı uyandırmaya çalışan arkadaşı, bir türlü uyandıramayınca panikle 112’yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tetkiklere göre genç kızın epilepsi nöbetine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Devlet HastanesiEv ArkadaşıKalp KriziSağlık Ekipleri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı