USD (Alış - Satış) : 6,10 - 6,11 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60

Derbi heyecanına kalbi dayanmadı!

Trabzon’un Düzköy ilçesinde dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisini izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 23 Şubat 2020 Pazar 10:22
Derbi heyecanına kalbi dayanmadı!

Edinilen bilgiye göre, Düzköy ilçesinde ikamet eden Ahmet Yetim (39) dün akşam Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini izlerken Beşiktaşlı Vida'nın ikinci golünün ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i Düzköy Devlet Hastanesine kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Ahmet Yetim'in cenazesi bugün ilçede bulunan Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Cenaze NamazıKalp Krizi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı