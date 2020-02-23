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Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybetti

İran'ın Hoy kentindeki 5.9'luk deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede yıkıma neden oldu. Depremde evi yıkılan, eşi Reis Fırat (40), çocukları Fatma (7) ve Muhammet (6) Fırat ile 8 aylık bebeğini kaybeden Nebahat Fırat, çamaşır asmak üzere bahçeye çıktığı için enkaz altında kalmaktan kurtuldu

3. Sayfa / 23 Şubat 2020 Pazar 20:27
Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybetti

İran Hoy'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van Başkale'de yıkıma yol açtı.

Depremin vurduğu 4 mahalleden Özpınar, yıkımın en fazla olduğu yer oldu. Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesi'nde, 21 kişi de yaralandı.



Fırat ailesinin yaşadığı kerpiç ev de depremde yerle bir oldu. Deprem anında çamaşır asmak üzere bahçede olan Nebahat Fırat'ın evi yıkılırken, eşi Reis Fırat, çocukları Fatma ve Muhammet Fırat ile 8 aylık bebeği enkaz altında kalıp, yaşamını yitirdi. Eşi ile 3 çocuğunu kaybetmesi nedeniyle büyük acı yaşayan Nebahat Fırat, evinin enkazının başında Kürtçe ağıtlar yakıp, feryat etti. Depremde evin enkazında kalmaktan tek kişinin kendisi olduğunu anlatan Nebahat Fırat, "Mahallemizde 8 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ü benim çocuklarım, 1'i de kocam. Yuvam yıkıldı. Allah'ım, sen bana yardım" dedi.

DepremİranAllah

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