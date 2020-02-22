CHP'de gergin kongre

Uşak’ta divan başkanlığını CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın yaptığı 37. Olağan İl Kongresi’nde başkanlık için Ali Karaoba ile Erdoğan Atasoy yarıştı. Kongre öncesinde, seçime ’çarşaf listeyle mi, blok listeyle mi’ gidileceği oylamaya sunuldu. Seçime delegelerin oy çoğunluğuyla blok listeyle gidilmesi istenirken karara tepki gösteren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım seçime çarşaf listeyle gidilmesi gerektiğini savundu. Yalım’ın bu çıkışı salonda itirazlara ve gerginliğe neden oldu. Bazı üyeler Yalım’ın bu çıkışını antidemokratik bulup tepi gösterdi. Partililer arasında gerginliklerin yaşandığı kongre sonrası yapılan oylamada Ali Karaoba 174 oy alırken, Erdoğan Atasoy 86 oyda kaldı. 88 oy fark ile CHP’nin yeni İl Başkanı Karaoba oldu.



Kaynak : İHA

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