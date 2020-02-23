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Almanya'da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı

Almanya’nın Stuttgart kentinde bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı. Ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Dünya / 23 Şubat 2020 Pazar 00:08
Almanya'da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı

Almanya'nın Stuttgart kentinde kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından bir nargile kafenin penceresine ateş edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, nargile kafenin olay sırasında boş olduğu belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştirenler, bir spor salonunun yanında bulunan nargile kafeye ateş ettikten sonra kaçtı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Almanya'nın Hanau kentinde 20 Şubat günü iki ayrı nargile kafeye ırkçı bir saldırı düzenlenmiş, 5'i Türk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA

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PolisStuttgartSaldırı

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