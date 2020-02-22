Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

90 ülke ise Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 16 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. Tatilinizde gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 116 vizesiz ülke.



Andorra



90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.



Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz.



Arjantin

90 gün vizesiz.



Arnavutluk

90 gün vizesiz.



Azerbaycan

30 gün vizesiz.



Bahamalar

90 gün vizesiz.



Bahreyn

15 gün vizesiz.



Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.



Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz.



İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.



Barbados

90 gün vizesiz.



Belarus

30 gün vizesiz.



Belize

90 gün vizesiz.



Bhutan

Bhutan vizesi almak hem kolay hem zor.



Bhutan'da faaliyet gösteren lisanslı bir turizm acentası ile irtibata geçip tur paketi satın almadan Bhutan'ı ziyaret etmek pek mümkün değil. Seyahatinizi satın alıyor, ödemenizi yapıyorsunuz. Turizm acentası sizin adınıza Bhutan Turizm Konseyi'ne online olarak başvuru yapıyor. Tüm vize başvurularını Bhutan Turizm Konseyi işleme sokuyor. Vize için gerekli evraklarınız; ücreti ödenmiş ve konfirme seyahat planı, 40 ABD doları vize başvuru ücreti, pasaportunuzun fotokopisi ve 2 fotoğrafınız Konsey tarafından kontrol ediliyor ve 72 saat içerisinde vizeniz onaylanıyor.



Birleşik Arap Emirlikleri

Online vize uygulaması var.



Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) THY, Pegasus, FlyDubai, Emirates havayollarıyla uçuyorsanız bu firmalar üzerinden elektronik vize alabilirsiniz. Gidiş ve dönüş uçuşunuzun aynı havayolu firmasıyla olması gerekiyor. Vize başvurunuzu seyahat tarihinden en az 7 iş günü erken yapmanız gerekiyor



Türk Hava Yolları E-vize sitesi üzerinden online vize ücreti 105 ABD doları. Vizeniz onaylanınca uçak biletinizi alıyorsunuz. BAE vize süresi 29 gün.



BAE'de konakladığınız oteliniz lüks bir otel ise vizeniz için size sponsor olup vize ücretini karşılayabiliyor.



Dubai Uluslararası Havalimanı'nda aktarma yapacaksanız ve bekleme süreniz 8 saatten az ise vize istenmiyor.



Bolivya

90 gün vizesiz.



Bosna-Hersek

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.



Botsvana

90 gün vizesiz.



Brezilya

90 gün vizesiz.



Britanya Virjin Adaları

30 gün vizesiz.