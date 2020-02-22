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Samsung Corona virüs nedeniyle bir fabrikasını kapatıyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Corona virüs nedeniyle ülkedeki fabrikasını kapatacağını açıkladı.

Teknoloji / 22 Şubat 2020 Cumartesi 12:34
Samsung Corona virüs nedeniyle bir fabrikasını kapatıyor

Corona virüs, teknoloji şirketi Samsung'u da harekete geçirdi.

Güney Kore'deki fabrikasında bir kişide Corona virüs tespit edildiğini açıklayan şirket, söz konusu fabrikayı kapatma kararı aldı.

Samsung fabrikanın ne kadar süreyle kapalı kalacağına dair henüz bir açıklamada bulunmuş değil.

Geçtiğimiz günlerde Apple ve Tesla'nın Çin'deki fabrikaları salgın nedeniyle geçici süre ile kapatılmış, ilerleyen haftalarda bu tesisler yeniden üretime geçmişti.

SamsungÇinTeknoloji

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