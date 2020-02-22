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Muhterem Nur yoğun bakımda !

Sanatçı Muhterem Nur, organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Henüz doktorlardan resmi bir açıklama yapılmazken Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Güncel / 22 Şubat 2020 Cumartesi 15:16
Muhterem Nur yoğun bakımda !

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı ve bir döneme damga vuran oyuncu Muhterem Nur yoğun bakıma kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Nur'un organ yetmezliği nedeniyle üç gündür tedavi altında olduğu ifade edildi.

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan ve 2013 yılında Müslüm Gürses'i kaybeden Muhterem Nur'un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Muhterem Nur 31 Aralık 1932'de Manastır'da doğdu. Annesini ve babasını hiç bilmeyen Nur, daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü.

1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği Kanun Namına'ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı Üç Arkadaş, Muhterem Nur'u “yıldız” sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi oyuncularla başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki “Türkân Şoray sevgisi” ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı.

Eski eşi Işın Kaan ile 1963 yılında ayrılan Nur, 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.2013 yılında hayat arkadaşı Müslüm Gürses'e veda etti.

Muhterem NurMüslüm GürsesBulgaristanFikret HakanNüfus Cüzdanı

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