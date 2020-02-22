USD (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15 EURO (Alış - Satış) : 6,64 - 6,65

Sıcak Haber : Rusya'dan son dakika Türkiye ve İdlib açıklaması!..

İran'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

İran, 10 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, 1 kişinin daha öldüğünü açıkladı. Böylelikle ölü sayısı 6'ya çıktı.

Dünya / 22 Şubat 2020 Cumartesi 13:56
İran'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede, 10 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 1 kişi daha öldü. Ölü sayısının 6'ya yükseldiği ülkede, adeta kaos ortamı var.

ÖLÜMLER KATILIM ORANINI DÜŞÜRDÜ

Dün yapılan İran Parlamento Seçimi'ne katılım oranı da koronavirüs tehdidi nedeniyle düştü. Çoğu seçmen, sandık başına gitmedi. Gidenlerin de maske ile önlem aldığı görüldü.

OY KULLANMA SAATİNİ İLERİ ALDILAR

İran'da 58 milyon seçmenden sadece 11 milyonu oy kullandı. Normalde 6'da kapanması gereken sandıklar, daha çok seçmen geleceği düşüncesiyle 23.30'a kadar açık tutuldu. İçişleri bakanlığı, katılım azlığı sebebiyle resmi sayıyı vermekten kaçındı.

CAMİ VE OKULLARDA SANDIKLAR AÇILDI

Seçim sandıkları camilerde ve okullarda kuruldu, 7 bin milletvekili adayından 666'sının kadın olması ise dikkatlerden kaçmadı.

IRAK SINIRLARI KAPATTI

Türkiye sınırındaki tehlike nedeniyle önlemler üst düzeye çıkarılırken; Irak, İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı.

İçişleri BakanlığıMilletvekiliParlamentoIrakİran

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı