İran'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede, 10 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 1 kişi daha öldü. Ölü sayısının 6'ya yükseldiği ülkede, adeta kaos ortamı var.



ÖLÜMLER KATILIM ORANINI DÜŞÜRDÜ



Dün yapılan İran Parlamento Seçimi'ne katılım oranı da koronavirüs tehdidi nedeniyle düştü. Çoğu seçmen, sandık başına gitmedi. Gidenlerin de maske ile önlem aldığı görüldü.



OY KULLANMA SAATİNİ İLERİ ALDILAR



İran'da 58 milyon seçmenden sadece 11 milyonu oy kullandı. Normalde 6'da kapanması gereken sandıklar, daha çok seçmen geleceği düşüncesiyle 23.30'a kadar açık tutuldu. İçişleri bakanlığı, katılım azlığı sebebiyle resmi sayıyı vermekten kaçındı.



CAMİ VE OKULLARDA SANDIKLAR AÇILDI



Seçim sandıkları camilerde ve okullarda kuruldu, 7 bin milletvekili adayından 666'sının kadın olması ise dikkatlerden kaçmadı.



IRAK SINIRLARI KAPATTI



Türkiye sınırındaki tehlike nedeniyle önlemler üst düzeye çıkarılırken; Irak, İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı.



