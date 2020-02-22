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İdlib'den acı haber!

İdlib'de rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu Tank Sözleşmeli Er Mecit Demir, şehit oldu

Güncel / 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:17
İdlib'den acı haber!

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı. İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda şehit düşen tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in acı haberi, Gaziantep'teki Yeni Mahallesi'nde yaşayan anne Nisa Karataş'a, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi. Haberi alan aile yakınları ve komşular eve taziye ziyaretinde bulundu.

Bekar olduğu öğrenilen ve 11 kardeşi olan Şehit Mecit Demir'in cenazesinin, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, 'Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur. Șehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun' denildi.

Sosyal MedyaBaşsağlığıTürk Silahlı KuvvetleriBombalı SaldırıSözleşmeli Er

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