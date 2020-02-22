Fatura ücretlerini azaltıyor! İşte tasarruf yöntemleri!

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, yanlış tarife kullanan, serbest tüketici statüsüne geçmeyen, enerjiyi verimli kullanacak yatırımları yapmayan ve en temel tasarruf kurallarına uymayan milyonlarca abonenin, her ay adeta kullanmadıkları elektriğin parasını ödediklerini vurguladı.



Karayurt, uygun tarife, teknolojik yatırım, düzenli bakım ve etkin tasarruf ile abonelerin elektrik harcamalarında yüzde 40-50 oranında tasarruf yapabileceklerini söyledi. Karayurt, abonelere tasarruf önerilerini, ticari ve mesken aboneleri olmak üzere iki başlıkta sıraladı. Kaya Uğur Karayurt, evlerde elektrik tasarrufu yapmanın 3 temel kuralı olduğunu belirterek, “Bunlar, eşyayı satın alırken, kullanırken ve bakım - onarımda dikkat edilmesi gereken kurallardır. Bu kurallara uyarak evlerde elektrik faturamızı yüzde 50 oranında



“Dört kişilik ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 200 ile 250 kWh (kilovatsaat) arasındadır. Bugünün tarifesiyle 140 TL ile 180 TL arasında bir elektrik faturası demektir. Verdiğimiz tasarruf önerilerini uygulayanlar elektrik faturasını yarı yarıya azaltır.”



İhtiyacınız olan niteliklere sahip olan elektrikli cihazı alın. Örneğin iki kişi yaşadığınız eve en büyük buzdolabını alırsanız doğru bir iş yapmış olmazsınız. Enerji verimlilik etiketine çok dikkat edin. Mümkünse verimliliği en yüksek olanı tercih edin. Belki biraz daha fiyatlıdır ancak kısa sürede farkı telafi eder.



Klima alıyorsanız, mutlaka keşif yaptırın. Sırf fiyatı uygun diye ya da daha az tüketir düşüncesiyle mesela 9.000 btu'luk bir klima geniş bir salona yetmez. Soğutmayacak, ısıtmayacak, sürekli çalışacak ve hatta arıza verecektir. Eski tip akkor flamanlı ampullerden almayın. 75 watt'lık akkor flamanlı ampul yerine 15 watt olan enerji tasarruflu ampuller yüzde 60, 70, 80 tasarruf sağlar.



Kullanma esnasında... Mümkün olduğunca gün ışığından istifade edelim. Duvarları kesinlikle açık renkler ile boyayın. Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın. Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın. TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatın



Kullanmadığımız mahallerdeki elektriği söndürmeyi bir refleks haline getirin. Tuvalet, merdiven, kapı önü gibi yerlere sensörlü ışık yaptırın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini az kapasite ya da çok yüklü olarak çalıştırmayın. Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak gerekirse düşük performansta çalıştırın. Saç kurutma makinesini saçımızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanın.



Çamaşır kurutma makinesini gerekmedikçe çalıştırmayın. Periyodik bakımları mutlaka yaptırın. Değiştirilmesi gereken filtre, torba, parçayı değiştirin. Elektrikli ev eşyalarının ömürleri 10 yıldır. Sorunu olmasa dahi 10 yıl öncesinin teknolojisidir. Elektrik sarfiyatı muhtemelen yeni bir makineye göre yüksek olur. Ya değiştirin ya da performansını kontrol ettirin. Astarı yüzünden pahalıya gelmesin.



İşletmelerde en etkili 5 tasarruf yöntemi ise şöyle: Elektrik tüketimi kontrol altına alınmalı. Abone grubu, tarife sınıfı ve tarifeler doğru seçilmeli. Aktif, reaktif dengesi ve kompanzasyon sistemi randımanlı işletilmeli. Serbest tüketici sözleşmesi yapılmalı. Elektrik tedarik şirketinin seçimi iyi yapılmalı.



Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, elektrik faturasında yanlış tarife seçiminin işletmelere çok pahalıya patladığını belirterek, “1 milyon elektrik abonesi serbest tüketici hakkını kullanmadığı için milyonlarca lira fazladan elektrik faturası ödüyor” dedi.



Karayurt, “Mesken, ticarethane, sanayi, şehit yakını muharip malul gaziler, aydınlatma gibi abone gruplarının tarife birim fiyatları birbirinden farklı. Özellikle üretici olup, ticarethane abone grubunda olanlar dikkat etmeli. Sanayi abone grubunda olabilecek niteliklere haiz, sanayi tarifesi için gereklilikleri yerine getirmiş sanayi tarifesinden elektrik tedarik edebilecek bir abone eğer ticarethane abone grubunda kalmaya devam ederse çok ciddi zararı olacaktır” diye konuştu.



Üretimde yoğun elektrik kullanan bir sanayi kuruluşundan örnek veren Karayurt, şunları söyledi: '1 milyon kilowattsaat elektrik kullanan bir sanayi kuruluşu ticarethane tarifesinde ise yılda 1.8 milyon lira fazla fatura ödüyor. Sanayi tarifesine geçerse KDV dahil ayda 150 bin lira daha az fatura ödeyecektir. Bu şekilde 1.8 milyon TL cebinde kalır.'



'Yine 1-1.5 milyon ticarethane ve sanayi abonesi var. Serbest tüketici olmadıkları için yüksek fatura ödüyorlar. Hepsini toplarsanız milyarlarca TL eder. İşletmeler elektriğin pahalı olduğundan, zamlardan şikâyet ediyorlar, daha az fatura ödemek için bu haklarını mutlaka kullanmalılar.'