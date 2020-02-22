Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler büyük paniğe yol açtı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, Twitter'dan virüs ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Tedros, tüm ülkelerin virüs ile mücadelede aktif rol alması çağrısında bulundu. Afrika'da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye yapılan yardımlara yönelik açıklamalarda da bulunan Tedros, ikinci aşamada 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi gönderileceğini duyurdu. İran'da da 10 yeni vaka tespit edilirken, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 6'ya yükseldi. İtalya'da da ölü sayısının 2'ye yükseldiği duyuruldu.



Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 76 bini aşarken tüm dünyada salgın endişesi artmaya devam ediyor.



İtalya'da koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği haberi dünyayı sarsarken, ABD'de de Kovid-19 taşıdığı tespit edilen hasta sayısının daha da artması bekleniyor. Öte yandna Çin'den gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı.



Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 347'ye çıktı. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı ise 76 bini aştı.



Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NCH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 397 yeni vaka tespit edilerek, toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldi.



Bununla birlikte son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19'dan can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 347'ye ulaştı.



Salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti. Çin ana karasında 76 bin 288, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Kovid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 4, Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, Tayvan, Filipinler, Fransa ve İtalya'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:'Japonya 739, Güney Kore 346, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1.'



Öte yanan Çin'den gelen görüntüler halkı paniğe sevk etti. Ülkede yüzlerce hayvan, koronavirüsle devam eden mücadelenin ortasındaki Hubei'de gizemli bir şekilde öldü.



Çinli yetkililer, salgının merkez üssü sayılan Hubei eyaletinde toplu hayvan ölümlerinin yaşandığını açıkladı.



Devlet televizyonunda yapılan açıklamada, Chongqing kenti yakınlarında en az 135 hayvanın ölü bulunduğunu bildirdi.



Yaban domuzu, gelincikler ve kuşlar da dahil olmak üzere pek çok hayvanın ölü bulunduğu bildirilirken, Komünist Parti yetkilileri ölümlerin sebebinin ülkedeki büyük dezenfeksiyon çabaları olabileceğini ileri sürdü.



Daha önce, salgının önüne geçmek için ölümcül virüsün vurduğu şehirlerde büyük tüplerden zehirli gaz püskürterek dolaşan kamyonları gösteren videolar yayınlanmıştı.



Hayvanların gömüleceği ve bulundukları alanların dezenfekte edileceği bildirilirken, yetkililer ayrıca hayvanların koronavirüs, kuş gribi ya da başka bir hastalık nedeniyle ölmediği konusunda ısrar ediyor. Ancak halk endişeli.



Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 365'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısının 113 bin 564'e gerilediği bildirilirken, bugüne kadar taburcu edilen kişilerin saysı ise 20 bini aştı.



Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong'da 68'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.



Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.



Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.



Öte yandan İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kovid-19 salgını dolayısıyla vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.



Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Padavo kentinde koronavirüs testlerinden geçirilen ve sonuçları bugün kesinleşen 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki emekli duvar ustasının 10 gündür tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde öldüğünü açıkladı.



Zaia, hastayı başka bir hastaneye sevk etmeyi düşündüklerini ancak buna zamanın yetmediğini de ifade etti.



Diğer yandan, Brüksel'de bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi çıkışında basınına konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 'Yeni vakalar olmasına rağmen durum kontrol altında. Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz.' ifadesini kullandı.



Conte, Brüksel'deki zirvenin ardından gece yarısı acil durum değerlendirmesi için Roma'da Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne giderken, burada yaptığı açıklamada ise 'Gerekli tüm önlemler alındı, gerekirse başka önlemler de almaya hazırız.' dedi.



Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da salgından ilk ölüm hadisesinin yaşandığı Veneto Bölgesi için salgını sınırlı alanda tutmaya dönük yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştıklarını söyledi.



SON 24 SAATTE 17 YENİ VAKA



Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide Kovid-19 vakası olduğu dün kesinleşmişti.



Özellikle Lombardiya Bölgesi'nde küçük ölçekli 10 yerleşim yerinde 5'i sağlık görevlisi olmak üzere 15 kişide, Veneto Bölgesi'nde de 2 kişide Kovid-19 salgını olduğu bilgisi cuma akşam saatlerinde netleşmişti.



Bu bilginin ardından kısa süre sonra Veneto Bölgesi'nde tedavi gören 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki hastanın öldüğü haberi, İtalya'da salgın nedeniyle ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.



Lombardiya Bölgesi'ndeki vakalarla, ülke genelinde bir anda fırlayan vakalar sonrasında Sağlık Bakanı Sperenza, bölgenin başkenti Milano'da yaptığı basın toplantısında, aldıkları önlemler kapsamında; 10 yerleşimde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurmuştu.



Kovid-19'un hızlı şekilde yayılmasına yol açan kişinin Lombardiya'nın Codugno beldesinde 38 yaşındaki bir İtalyan olduğu, söz konusu kişinin Çin'den gelen iş arkadaşlarıyla görüştüğü ve daha sonra karısı ve halı sahadaki takım arkadaşı olmak üzere etrafındakilere virüsü bulaştırdığı belirtilmişti.



İtalya'nın kuzeyinde dün ortaya çıkan yeni vakalar dışında, Roma'da 2'si Çinli, 1'i Çin'den getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 dolayısıyla tedavileri devam ediyor.



ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 34'e ulaştığı bildirildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 34 kişiden 18'inin, salgın nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan Diomand Princess yolcu gemisinden, 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan bölgesinden tahliye edilen Amerikalılar olduğu belirtildi.



CDC Ulusal Aşı ve Solunum Hastalıkları Merkezi direktörü Dr. Nancy Messonnier, tahliye edilen kişileri ayrı değerlendirdiklerini söyleyerek, “Çünkü bu rakamların şu anda ABD'deki genel resmi doğru bir şekilde temsil ettiğine inanmıyoruz.' dedi.



Messonnier, Diamond Princess gemisinden tahliye edilenler arasında ayrıca 10 kişide, Japonlar tarafından yapılan testlerde hastalığın pozitif çıktığı, sonuçların teyit edilmesi halinde onların da söz konusu resmi sayıya eklenebileceğini kaydetti.



Amerikalı sağlık yetkilileri, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu 'Diamond Princess' adlı yolcu gemisinden çıkan 328 ABD vatandaşını uçaklarla ülkeye getirmişti.



Yetkililer, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca California eyaletindeki Travis Hava Üssü'nde veya Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'nde kurulan karantina merkezlerinde tutulacağını açıklamıştı.



Koronavirüs karantinasının çarşamba günü itibariyle sona erdiği Japonya'daki gemiden şimdiye dek 970 kişinin tahliye edildiği açıklandı. 300 yolcu ve bin mürettebatın ise hala gemide olduğu bildirildi.



Tahliye edilen yolculardan tedbir amacıyla 2 hafta süreyle evlerinde kalmalarını isteyen sağlık otoriteleri, söz konu kişilere sağlık koşullarını takip etme çağrısında bulundu.



Daha önce virüsten enfekte olan yolcularla aynı odayı paylaşan 100 kişi dahil 300 yolcu ile bin mürettebatın ise halen gemide olduğu kaydedildi.



Gemide kalan 300 yolcunun, tedbir amacıyla 14 gün daha hükümetin tahsis edeceği tesislerde gözetim altında tutulacağı açıklandı. Mürettebatın gemiyi ne zaman terk edeceğine dair karar için ise işletmeci şirketle temasların sürdüğü öğrenildi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Twitter'dan virüs ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Tedros, tüm ülkelerin virüs ile mücadelede aktif rol alması çağrısında bulundu.



Afrika'da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye yapılan yardımlara yönelik açıklamalarda da bulunan Tedros, ikinci aşamada 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi gönderileceğini duyurdu.



Gelen son dakika haberine göre ise, İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.





