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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık'ta halka hitap ediyor

Erdoğan: ''Kınık ile beraber İzmir'e hizmeti sürdüreceğiz''

Güncel / 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık'ta halka hitap ediyor

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