Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



İzmir'in büyük sanayi tesislerinin bulundu Aliağa'yı ülkemizin en önemli limanlarından birini inşa edeceğimiz Çandarlı'ya bağlıyoruz. İzmir'den yola çıkan bir araç bu otoyol sayesinde 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek.



Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu İzmir'e yakışan bir eser oldu.



ÜLKEMİZE KATKISI 255 MİLYON LİRA



Zamandan ve yakıttan sağladığı tasarrufla bu otoyolun ülkemize çok büyük katkısı olacaktır. Bu yolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor.



Kemal Kılıçdaroğlu aramızda yok. Oysa ki biz hep vatandaşımız yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu anlayışla İzmir'i daha iyi projelerle donatacağız.



110 SAĞLIK TESİSİ HİZMETE SUNDUK



Alsancak Stadyumu'nun inşasını da bitirmek üzereyiz. İzmir'e iki millet bahçesi kazandırıyoruz. İzmir'in dört bir yanına spor tesisleri inşa ettik. Şehrimizde 35'i hastaneden oluşan 110 sağlık tesisi hizmete sunduk.



Kentsel dönüşüm kapsamında İzmirlilere 228 milyon kira yardımı desteği verdik.



Son 17 yılda İzmir'de 19 bin 500 konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik. İstanbul İzmir arasını 3,5 saate Bursa İzmir arasını 1 saate düşürdük.



İzmir'in yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor.



KELİMENİN TAM ANLAMIYLA YENİ BİR İSTİKLAL HARBİ



Bu sene 26 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. İzmir'e 14 baraj daha inşa ediyoruz. İzmir kısa bir süreye kadar susuzdu. Biz Gördes Barajını yaptık, İzmir'i su ile buluşturduk. Halbuki bu iş belediyenin işidir ama onu da biz yaptık.



İzmir'de son 17 yılda 547 bin dekar araziyi sulamaya açtık.



Türkiye'nin terörden ekonomiye kadar verdiği mücadele kelimenin tam anlamıyla yeni bir İstiklal harbidir.



Artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle öyle savaşmıyor. Sinsi yöntemlerle savaş veriliyor. Ülkemizde Gezi olaylarından sonra yaşanan hiçbir hadise kendi kendi olmamıştır.



Hepsinin arkasında bir güç vardır. Dışarıda büyük mücadele verirken, bir anda içeride anlamsız tartışmalar başlıyor. Bu tartışmalarla Türkiye'nin enerjisi boşa harcanıyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Ortaya atılan her iftiraya gereken cevabı verirken asıl işlerimize de dört elle sarılacağız.



Biz bugüne kadar hep eserlerimize konuştuk, bundan sonra da böyle olacak. Varsa bizimle eser konusunda yarışacak birisi buyursun, 'hodri meydan' diyoruz. Hiçbir şey üretmeyenlere de meydanı boş bırakmayacağız. Hem onların ağzının payını verirken hem de icraatlarımıza devam edeceğiz.



Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekederdir. Değişen güç dengelerinde ülkemizi doğru konuma oturtmazsak, bize ilerleyen yıllarda sorun çıkarırlar. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak hedefimize ulaşacağız. Masada sahada olayların gidişatını değiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz.



BİZ 500 YIL ÖNCE ORADAYDIK BUGÜN DE ORADAYIZ



Bay Kemal Akdeniz'de olan ülkeleri saydı, sadece Türkiye yokmuş. Biz orada sondaj gemilerimizle sondaj gemilerimizle varız. Bay Kemal sen bunu söylediğinde 2 gemimiz vardı şimdi 3'ü aldık haberin olsun. Biz doğu Akdeniz'de sadece gemilerimizle değil, uçaklarımızla fırkateynlerimizle oradayız. Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız.



Gayrimeşru Hafter'e karşı kahramanlarımızla oradayız. Mücadelemizi orada sürdürüyoruz. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Bugün bölgemize vermekten kaçındığımız her mücadele yarın bize daha ağır bir fatura ile geri döner.



