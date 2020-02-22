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21 yaşındaki genç, mağarada ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 yaşındaki gencin cansız bedeni mağarada bulundu.

Güncel / 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:20
21 yaşındaki genç, mağarada ölü bulundu

Pamukkale ilçesi Eymir Mahallesi'nde çoban Cengiz D., doğal mağaralardan birinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ardından şahsa seslenen Cengiz D. yine yanıt alamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi.

21 YAŞINDA BİR GENCE AİT

Ardından kimlik tespit çalışması başlatan jandarma şahsın 21 yaşındaki Umut Zeki Şen olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıld

Zeki ŞenPamukkalePamukkale ÜniversitesiSağlık EkipleriAdli Tıp Kurumu

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