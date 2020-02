Polislere müjde! O gün izinliler

Emniyet personelinin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin artırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi için çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldı.



Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 il emniyet müdürlüğüne genelge gönderildi.



8/24 ÇALIŞMA ESASINA GEÇİLECEK



Genelgeye göre, il emniyet müdürlüklerine bağlı polis merkezi amirlikleri ve resmi ekiplerde 8 saat çalışıp 24 saat istirahat sistemine tamamen geçilecek. Diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemeler yapılacak.



Personelin senelik izinleri, kış ve yaz aylarında olmak üzere iki dönem halinde planlanacak ve yıllık iznin en az 3'te biri kış aylarında kullandırılacak. Böylece her personelin izninin tamamını her yıl kullanması sağlanacak.



EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNDE İZİN



Personel, 657 sayılı 'Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenen mazeret izninin bir gününü yetkili amirlerin izniyle evlilik yıldönümlerinde kullanabilecek.



Mesleğe yeni başlayan ya da atama ve yer değiştirme sonucu yeni bir ilde görevlendirilen personel, oryantasyon eğitimine tabi tutulacak. Ayrıca emniyet personeli, yeni görev yeri, şartları ve özel yaşamını ilgilendiren konularda ihtiyaç duyabileceği hususlarda ayrıntılı olarak bilgilendirilecek ve kendisine gerekli destek verilecek.



Görev dağılımında ve birimlerdeki istihdamda adil olunacak. Ek görevlendirmelerde eşitlik ve şeffaflığa önem verilecek, görevlendirme çizelgelerinin birimlere dağıtılarak personele duyurulması sağlanacak.



'Personel Görüş Günü' uygulaması mümkün oldukça il emniyet müdürlerince yapılacak. Bunun mümkün olmadığı zamanlarda ise en az il emniyet müdür yardımcısı seviyesinde yerine getirilecek.



SENEDE EN AZ BİR DEFA PSİKOLOGLA GÖRÜŞECEKLER



Tüm personelin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro amirliklerinde görevli psikologlarla zorunlu bireysel görüşmeye katılması sağlanacak. Psikoloğun, zorunlu bireysel görüşme sonrası personelin görüşme sürecine devam etmesini gerekli görmesi halinde, 2 Aralık 2019'da çıkan genelge ve diğer ilgili mevzuatta ön görülen hususlar devreye sokulacak. Bu işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılması hususunda bütün sıralı amirler gerekli hassasiyeti gösterecek.



Yıllık zorunlu bireysel görüşmeler için emniyet teşkilatında görevli psikologların yetersiz kalması durumunda valilikler koordinesinde ilde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevli psikologlardan görevlendirme yapılarak istifade edilecek.



Üniversiteler ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği yapılarak aile içi iletişim, stres ile baş etme, öfke kontrolü, problem çözme becerileri, iletişim becerileri, çocuk ve ergen ile iletişim, aile içi şiddet ve çocuk istismarı, bütçe yönetimi, psikolojik şiddet, ruhsal bozukluklar gibi konularda eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve belirli periyotlarla eğitimler tekrarlanacak.



AKTİVİTELERE AĞIRLIK VERİLECEK



Kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında, halk oyunları ve koro etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, piknik gibi çeşitli faaliyetler ile spor turnuvaları düzenlenecek. Yapılan etkinliklere personelin eş ve çocukları da dahil edilecek. Ayrıca illerde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak bilgi ve beceri artırmaya yönelik faaliyetler düzenlenecek.



Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda personel yalnız bırakılmayacak, zamanında yapılacak ziyaretlerle birlikte gerekli maddi ve manevi destek verilecek.



İl emniyet müdürleri, personelin görev yaptığı birimleri daha sık ziyaret ederek, denetim ve rehberlik görevini etkin bir şekilde yerine getirecek. Personelin hem görevle ilgili hem de kişisel sorunlarını yerinde ve zamanında tespit ederek, çözümüne yönelik daha yakın ve sıcak bir ilişki ortamı sağlanacak, sıralı tüm amirler de aynı hassasiyeti gösterecek.



'PSİKOLOJİK DANIŞMA HATTI' KURULACAK



Polislerin, sorunlarını çözmek amacıyla Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde günün 24 saati ulaşılabilecek 'Psikolojik Danışma Hattı' kurularak hizmete sunulacak.



Öğrenci aday alım sürecinde yapılan mülakatta komisyon üyesi olan psikologlar tarafından mevzuat dahilinde daha detaylı inceleme yapılacak.



Öğrencilerle ilgili sağlık raporları okula başlamadan önce aldırılarak gerekli değerlendirmeler yapılacak.



İntibak (uyum) eğitimi amacına uygun ve daha verimli olarak gerçekleştirilecek.



Hizmet içi eğitim programlarının sayısı ve çeşitliliği artırılarak, daha fazla personelin bu programlara katılımı sağlanacak ve ders programlarına stres yönetimi, öfke kontrolü ve etkili iletişim gibi konular eklenecek.



Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro amirliklerinin faaliyetleri okul idarelerince öğrencilere tanıtılacak.



KOMİSER YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİME ALINACAK



Tüm komiser yardımcıları, alanda edindikleri tecrübenin paylaşımı, polislik uygulamalarında yeknesaklığın sağlanması ve mevzuat bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla Polis Akademisi Başkanlığınca bir haftalık hizmet içi eğitim programına tabi tutulacak.



Polis başmüfettişleri ve müfettişler, yaptıkları genel ve özel teftişlerde bu talimatlar, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve disiplin kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek.



Polislerin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik yapılan faaliyetler, birimler tarafından altı ayda bir Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilecek.