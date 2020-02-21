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O ilde okullar tatil edildi!

Barajda çatlak oluştu! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi.

3. Sayfa / 21 Şubat 2020 Cuma 09:53
O ilde okullar tatil edildi!
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Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır köyündeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle meydana gelen su sızıntısı bölgede paniğe neden olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerince dün geceden itibaren barajdaki suyun kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. DSİ yetkilileri, barajdaki su seviyesinin sızıntı seviyesine kadar indirildiğini açıkladı. Ancak bölgede yoğun yağmur yağışı nedeniyle seviyenin tekrar yükselmesi bekleniyor.

Bahadır Barajı'ndaki sızıntıya, sette oluşan göçüğün neden olduğu değerlendiriliyor. Sızıntının üzerinde meydana gelen göçük sonucu yaklaşık 5 metre genişliğinde 8 metre boyundaki taşla doldurulan alanın gölete doğru kaydığı görüldü. Setin üzerindeki yolun yarısından fazlası göçüğe kayarken, toprak yolda da büyük çatlaklar oluştu. Yoldan geçişlere güvenlik nedeniyle izin verilmiyor.

2 KÖY BOŞALTILDI

Çatlaklardan meydana gelen sızıntı nedeniyle ilçeye bağlı Bahadır ile Habipler köylerinin de boşaltılması kararı alındığı bildirildi. Barajın oluşturduğu risk nedeniyle dere yatağındaki evlerini boşaltan birçok kişi ya yüksek yerlere ya da tanıdıklarının evlerine gitti. Köylüler, hem kendilerini hem hayvanlarını güvene aldı. Birçok kişi de evlerinden alabildiği eşyalarıyla çıktı. Bahadır Köyü Muhtarı Kader Metin, köyde dere kenarında bulunan 50 evin tahliye edildiğini, hayvanların da ahırlardan çıkarıldığını söyledi. Metin, tahliye edilen köylülerin geceyi güvenli bölgelerde geçireceğini belirtti.

DERE KENARINDAKİ KÖYLÜLER HAYVANLARINI YÜKSEK YERLERE GÖTÜRDÜ

Evini boşaltan Ramazan Aydemir, ahırdaki ineklerini de traktörle mahallenin yüksek yerlerine götürdü. Kendi canlarından önce hayvanlarınınkini düşündüğünü belirten Ramazan Aydemir, 'Baraj evime 2 kilometre uzaklıkta. Olası bir yıkım durumunda evim su altında kalacak. Evimizi boşaltmamızı söylediler. Biz de eşyalarınızı ve hayvanlarımızı güvenli bölgelere taşıyoruz. Kendimizden önce hayvanlarımızı düşünüyoruz' dedi.

Ortaokul öğrencisi Fatih Aydemir ise oluşan tehlike nedeniyle evlerinden ayrı kalacaklarını, okulların tatil edildiğini, can güvenlikleri nedeniyle geceyi bir yakınlarının evinde geçireceklerini söyledi.

Kaynak : İHA

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