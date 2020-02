İŞKUR personel alımı ilanları vermeye devam ediyor. Belediye ve SYDV İŞKUR üzerinden KPSS şartısz 650 personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR'un ‘'kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlanan 20 Şubat 2020 tarihli ilanlara göre, kamuya KPSS şartsız az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeyinde 650 personel alımı yapılacak. Personeller, belediye ve sosyal yardım kuruluşlarında daimi olarak istihdam edilecek.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 20 Şubat 2020 tarihli personel alımı ilanı yayınlandı. Belediye ve SYDV tarafından verilen ilanlar İŞKUR'un ‘'kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlandı. 72 farklı belediye, kamu kurum ve kuruluşlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere toplam 650 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Personel alımı ilanında KPSS şartı istenmeyeceği, en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeyinde işçi alınacağı duyuruldu.



KAMU, BELEDİYE VE SYDV PERSONEL ALIMI HANGİ MESLEKLERDE GERÇEKLEŞECEK?



SYDV kuruluşlarına ve belediyeler en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapacak. Personel alımının en fazla yapılacağı meslekler güvenlik, temizlik, büro memuru, nitelikli işçi ve şofördür. Bazı belediyeler ise vasıfsız işçi alımı da yapacak.



Belediyeler yoğunlukla başvuruları kendi kurumları bünyesinde yapmasa da personel alımı İŞKUR üzerinden de gerçekleşiyor. Yayınlanan ilanda hangi mesleklerden personel alımı yapılacağı, başvuru şartları ve başvuru tarihleri tek tek belirtildi. Kamu, belediye ve SYDV yardım kurumları personel alımı yoğun ilgi görüyor.





20 ŞUBAT KAMU İŞ İLANLARI



İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. engelli alım ilanı 22.02.2020



Muğla Muttaş Pers. Alımı 02.03.2020



İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 27.02.2020



İstanbul Mateğ Eğit. ve Dnş. Hizm. A.Ş. 21.02.2020



Çankırı Atkaracalar SYDV Pers. Alımı 21.02.2020



Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 02.03.2020



Burdur İl Özel İdaresi Personel Ltd. Şti. 20.02.2020



Muğla Büyükşehir Beld. Emek Pers. Ltd. Şti. 24.02.2020



Sivas Gemerek SYDV Pers. Alımı 20.02.2020



Bursa Orhaneli Tur.İnş. Tek.Lok.Bilg.Pet. Gıda İletişim Ltd.Şti. 20.02.2020



Elazığ Arıcak SYDV 21.02.2020



Ordu Altınordu SYDV 21.02.2020



Ordu Fatsa SYDV 20.02.2020



Elazığ Yurtbaşı Beld. Başkanlığı Engelli Pers. Alımı 25.02.2020



Elazığ Arıcak SYDV 21.02.2020 (1)



Afyonkarahisar İscehisar Pet. Pet. Ürün. Taş Tur. Tem San Tic Ltd Şti. 20.02.2020



Çankırı Atkaracalar SYDV 21.02.2020



Adıyaman Gerger SYDV 24.02.2020



Çorum Bayat SYDV 24.02.2020



Manisa Gölmarmara SYDV 21.02.2020



Edirne İpsala SYDV 24.02.2020



Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 21.02.2020



Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 21.02.2020



İstanbul MATEĞ Maltepe Eğit. Dan. Hizm. A.Ş. 24.02.2020



Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. engelli alım ilanı 20.02.2020



Şanlıurfa Suruç SYDV 21.02.2020



Eskişehir Mahmudiye SYDV 23.02.2020



Burdur Tefenni SYDV 21.02.2020



Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.02.2020



Manisa Köprübaşı SYDV 21.02.2020



İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 27.02.2020 (1)



Afyonkarahisar Sülümenli Taş. Pet. Ürün. Tem. İnş. Gıda Taah. San. 25.02.2020



İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan. Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 17.03.2020



Erzincan İliç SYDV 28.02.2020



İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Tic. A.Ş. 20.02.2020



Giresun Piraziz Turz. Tem. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 21.02.2020



Bursa Burulaş Pers. Alımı 21.02.2020



Kütahya Aslanapa SYDV Pers. Alımı 21.02.2020



Muğla Menteşe SYDV 21.02.2020



İstanbul GOPKENT Yönetim A.Ş. 21.02.2020



İzmir Çeştur Çeşme İmar Tur. Tic. Tek. Hiz. Liman Ltd. Şti. 20.02.2020



İzmir Mimas Bel. Gıda Turzm. İnş. İth. San. Tic. A.Ş. 21.02.2020



Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 20.02.2020



Muğla Fethiye Belediye Hizmetleri Tur. Tic. A.Ş. 20.02.2020



Bursa Gürsu Modern A.Ş. 23.02.2020



Erzurum Horasan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.02.2020



İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Ve Tic. A.Ş. 28.02.2020



Mersin Silifke SYDV 24.02.2020



İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 24.02.2020



Muğla Ula Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.02.2020



Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 23.02.2020



Afyonkarahisar Yüntaş Akar. Gıda İçecek Tur. Mer. Elek. Nak. San. Tic. A.Ş. 25.02.2020



Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi Per. A.Ş. normal engelli ve eski hükümlü alım ilanı 27.02.2020



Çanakkale Bayramiç Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 25.02.2020



TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü 12.03.2020



Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 25.02.2020



Bartın Ulus SYDV 21.02.2020



Adana Yüreğir SYDV 24.02.2020



Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 27.02.2020



Tokat Horoz Tepesi İnş. Taah. Tem. Taş. Tur. Pet. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 20.02.2020



Ordu ORBEL A.Ş. 20.02.2020



Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temizlik Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 24.02.2020



Ankara ANFA Ankara Altınpark İşl. Ltd. Şti. 20.02.2020



Kocaeli Kandıra SYDV 24.02.2020



Aydın Akn Tur. Akar. Gıda Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 21.02.2020



Aydın Köşk SYDV 21.02.2020



İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağ. Kült.Spor Dai.Başk.ı Kantin-Kafeteryalar İkt. İşl. 25.02.2020



Kocaeli Bekaş San. Tic. A.Ş. 21.02.2020



Çorum Uğurludağ SYDV 04.03.2020



Çanakkale Kavakköy Tem. Hiz. İnş. Tur. Eğt. Per. San. Tic. Ltd. Şti. 25.02.2020



Aksaray Azmi Milli T.A.Ş. 20.02.2020



Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 22.02.2020