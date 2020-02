İran'da ölenlerin sayısı artınca Türkiye Covid-19'la ilgili acil tedbirler için harekete geçti!

İran'da koronavirüsü alarmı. Gelen son dakika haberine göre, 13 yeni vaka daha tespit edildi, İran'da virüs tespit edilen kişi sayısı 750 çıktı. Öte yandan İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan koronavirüs vakası ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan COVID-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız' ifadelerini kullandı.



HASTALIK BELİRTİSİ OLAN SINIRDAN ALINMIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İran'dan gelen hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Hastalara sağlık raporu istedik. Pazar akşamı itibariyle sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var. Kum kentine resmî olarak uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge uğramışsa içeri alınmayacak. Şu an Türkiye'de şüpheli vaka yok. Hasta olup sınırdan gelen Türk vatandaşımız olursa her şekilde hangi tedbirlerle nasıl almamız gerekiyorsa alırız.'