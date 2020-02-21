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Elazığ'da konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor

Elazığ'da, depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak amacıyla başlatılan konteyner kent kurulum çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yaşam / 21 Şubat 2020 Cuma 21:13
Elazığ'da konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Başta Türk Kızılay ve AFAD olmak üzere ilgili kuruluşlar, depremzedelerin yaralarının sarılması için bölgede çalışma yapıyor.

Depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 790 konteynerin yer alacağı "kent" oluşturuluyor.

Doğukent Mahallesi'nde 900 konteynerin bulunacağı alanda yaklaşık 300 kişinin katılımıyla aralıksız süren çalışmalarda, 738 konteyner kuruldu. Kırklar Mahallesi'nde ise 456 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Kurulumu tamamlanan konteynerlerin güneş enerji sistemleri ve gece aydınlatmaları yapılmaya başlandı.

Kaynak : AA

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