Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Jüpiter'de su bulundu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzaya gönderdiği ve 5 Temmuz 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine giren insansız uzay aracı Juno, bu tarih itibariyle çalışmalarını sürdürüyor.



Nature Astronomy dergisinde paylaşılan son araştırmalara göre, Juno Jüpiter'in ekvator bölgesinde bulunan atmosferin moleküllerinde yüzde 25 oranında su tespit etti.



NASA'nın 1995 yılında gerçekleştirdiği Galileo, Jüpiter'in Güneşe kıyasla kuru olduğunu öne sürmüştü.



Ortaya çıkanlar sonrasında ; gezegenin su bulundurmasıyla ilgili olarak, tespit edilen ilk veriler olarak kayıtlara geçti.



Yapılan Güneş ve Jüpiter kıyaslamasının sıvı su olarak değil, oksijen ve hidrojen temelli olduğunun altını çizelim.



