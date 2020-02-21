Bakanlık'tan Atakan Kayalar açıklaması!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’nin gündemine oturan Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, "Bakanlık olarak, uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür. Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz" dedi.



Selçuk, açıklamasında sağduyu çağrısı yaparak şu ifadelere yer verdi:



'Bir çocuğumuzun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.



Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz. Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Ancak doğru destek ve yönlendirme ile çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak mümkün olduğundan, bütüncül değerlendirme yapılmadan münferit birkaç video üzerinden çocuğumuza dair beyanların menfi etkileri olacaktır. Bakanlık olarak, yürüttüğümüz mesleki çalışma çerçevesinde, uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür. Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz.' Kaynak : İHA

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