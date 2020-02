İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada en güvenli yolculuğun otobüslerle yapıldığını, Türkiye'de ise bu durumun tam tersi olduğunu belirterek, "Sıkı yönetim ilan ediyoruz otobüslerde. Ya doğru kurala uyarlar ya da her üç ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız." dedi.



Bakan Soylu, Milli Eğitim Bakanlığı, Shell Türkiye ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan "Trafikte Küçük Hata Yoktur" başlıklı sosyal sorumluluk projesinin ikinci adımı olan Veli Seminerleri programına katıldı.



Üniversitenin konferans salonundaki etkinlikte trafik alanında yapılan çalışmaları anlatan Bakan Soylu, "Trafikteki can kaybı sayısı 2015'te 100 binde 9,6, 2017'de 100 binde 9,2 idi. Hem olay yeri hem hastane ölümleri... Bunu önce 2018'de 100 binde 8,1'e, 2019 sonunda da 100 binde 6,5 seviyesine indirdik." dedi.



Avrupa ortalamasının 100 binde 5 olduğuna dikkati çeken Soylu, bu oranın Almanya'da 100 binde 3,8 olduğunu anlattı. Soylu, "Avrupa ortalaması olan 100 binde 5'i inşallah 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında, temel hedefimiz her alanda olduğu gibi trafik alanında da bilançomuzun bizden sonraki gelecek nesillere mükemmel bir şekilde bırakmayı tesis etmektir. İddiamız budur." diye konuştu.



Soylu, alınan tedbirler, havalimanı sayısının artması, yol standartları ve eğitim seviyesinin yükseltilmesiyle trafik kazası oranlarının da her geçen yıl azaldığını vurguladı.







"Hedef sıfır can kaybı"



Kazalarda can kaybını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini anlatan Soylu, "Bunu sağlayabilmek elbette iddiamız ve idealimizdir. Bunu hep birlikte gerçekleştirmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.



2018-2019'da trafik kazalarında olay yerinde can kaybı sayısının yüzde 25 azaldığına dikkati çeken Soylu, "Bunun anlamı hastane ölümleri dahil olmak üzere bir yılda 1250 kişi daha az can kaybı yaşanmış demektir. 7 bin 427 bizim 2017'deki can kaybımızdır, 6 bin 675 bizim 2018'deki can kaybımızdır. 2019'u 5 bin 500 ile kapatacağız, hastane ölümleri olduğu için. Allah nasip ederse 2020'yi 5 bin seviyesinde kapatmayı, alacağımız tedbirler ve ortaya koyacağımız süreçlerle planlıyoruz." diye konuştu.



Denetimle alınabilecek tedbirlerin bir noktaya kadar başarılı olduğunu kaydeden Soylu, trafik eğitimlerini önemsediklerini vurguladı.



Trafikte bazı denetim yöntemlerini değiştirdiklerini de ifade eden Soylu, şöyle konuştu:



"Denetimleri hem modernleştirdik hem de yoğunlaştırdık. Tuzak radar uygulamasından vazgeçtik. Ortalama hız koridoru uygulamasına geçiş gibi, maket trafik araçları gibi ve özellikle Türkiye için bir devrim sayılabilecek 'yaya öncelikli trafik' gibi birçok anlayışla yenilendik. 5 Ekim 2018'de de drone ve helikopterle trafik denetimine başladık. Bu da Türkiye'de ilk. O tarihten 6 Ocak 2020'ye kadar havadan denetimlerle düzenlediğimiz ceza tutanağı sayısı 119 bin 146. Yani sadece iş olsun, havada helikopterler gezsin diye değil, tamamen teknolojinin bütün imkanlarını hep birlikte yakalamaya gayret gösterdik."



Otobüs firmalarının sahiplerini uyardı



Otobüs sektörü temsilcilerinin iyi niyetli çabaları boşa çıkardığını anlatan Soylu, firma sahiplerine ve sektörün temsilcilerine seslendi.



Yaklaşık 2,5 yıldır otobüs sektöründeki ihmal ve düzensizliklerle mücadele ettiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:



"Allah rızası için bir bakan arkadaşınız, bir bakan kardeşiniz olarak sektöre yalvarıyorum: Yaklaşık 2,5 yıldır bu sektörle uğraşıyorum, onlar da iyi biliyorlar. Defalarca toplantı yaptık, defalarca karşı karşıya geldik, defalarca valilere çağırttım, defalarca oradaki trafik müdürlerimiz veya jandarma komutanlarımız çağırdılar, 'Ne olursunuz dikkat edin.' dediler. Bakın, dünyanın en güvenli yolculuğu otobüs yolculuğudur. Kusura bakmayın, Türkiye'de şu anda en güvensiz yolculuk otobüs yolculuğudur. Buradan bütün otobüs şirketi sahiplerine, Allah'ınızı severseniz, kurallara siz uyun. Otobüs şirketi sahiplerine sesleniyorum? Kurallara siz uyun. İki şoför kullanacağınız yerde bir şoför kullanıyorsunuz. Ne yaptıklarını da çok iyi biliyorum. İki ehliyeti alıyorlar, uyumak yok, dinlenmek yok, ehliyetin biri takometreden çıkıyor diğeri takometreye giriyor. Bu bir cinayettir. Defalarca iyi niyetle söyledim, defalarca toplantılar yaptık, defalarca onlarla karşı karşıya geldik bu kadar meselenin içerisinde. Çünkü Allah korusun son 10-15 günde, 20 günde dikkatsiz sürüşten, yorgunluktan o kadar otobüs kazaları var ki Allah'tan büyük ölümlere sebebiyet vermiyor."



Soylu, geçmişte uzun yola çıkılacağı zaman güvenli olduğu için otobüslerin taksilerden daha sık tercih edildiğini söyledi.



Taksi, kamyonet ve otobüs kazalarına ilişkin güncel verileri aktaran Soylu, "Taksilerde trafik kazası kendi içerisinde toplam 0,9, kamyonlarda 1,1, otobüste 1,5. Böyle bir şeyi bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Buradan söylüyorum, yanlış anlamasınlar ve beni de bağışlasınlar. Trafik Dairesindeki arkadaşlarıma, jandarmadaki arkadaşlarıma söyledim. Sıkı yönetim ilan ediyoruz otobüslerde. Ya doğru kurala uyarlar ya da her üç ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız." diye konuştu.



Projenin tanıtım videosunun izletildiği etkinlikte, MEB Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Abdullah Süslü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Shell Türkiye Başkanı Ahmet Erdem ve projenin koordinatörü Fatih Aysal da konuşma yaptı. Kaynak : AA

