Bakan Pakdemirli merakla beklenen destekleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı.



Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.



Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:



'Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL



Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek



0 ve 2 olanlar (21 Şubat)



4, 6 olanlar (28 Şubat)



8 olanlar (6 Mart)



18.00'dan sonra



Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00'dan sonra)



Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL



Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL



Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL



Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL'.



Kaynak : İHA

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