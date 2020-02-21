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Apple Watch ile yaşanan kritik hatayı düzeltti

Geçtiğimiz günlerde iOS 13.3.1 güncellemesinin yanında Apple Watch modeller için watchOS 6.1.2 güncellemesini de yayınlamıştı. Ancak bu güncelleme ile bazı Apple Watch modellerinde sorunların meydana geldiği ortaya çıktı.

Teknoloji / 21 Şubat 2020 Cuma 14:51
Apple Watch ile yaşanan kritik hatayı düzeltti

Bildiğiniz gibi Apple Watch ile kalp ritmi doğru bir şekilde ölçümlenebiliyor. EKG bile çeken bu akıllı saat için rakipsiz diyebiliriz. Birçok kişinin kalp krizi geçirmeden önce uyarı vererek hayatını kurtaran Apple Watch, bu konuda son güncelleme ile hatalar yaşamaya başlamıştı.

İzlanda'daki Apple Watch sahipleri düzensiz kalp ritmi bildiriminin doğru bir şekilde gösterilmediğini dile getirmesinin ardından Cupertinolu teknoloji devi elini çabuk tuttu. Bugün OTA üzerinden yayınlanan watchOS 6.1.3 güncellemesi ile birlikte bu sorun ortadan kaldırılıyor.

Güncelleme ile ayrıca sistemde yaşanan diğer küçük çaplı sorunlarında çözüldüğü söyleniyor. Eğer Apple Watch sahibiyseniz; iPhone>Watch>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden son güncellemeyi indirip yükleyebilirsiniz.

Apple'ın artık güncellemeler ile planlı eskitme yapmadığını belirtelim. Bu yüzden Apple cephesinden gelecek olan herhangi bir güncellemeyi tereddüt etmeden yükleyebilirsiniz. Hatta bu güncellemeler ile cihazınızın daha güvenli hale geleceğini belirtelim.

Apple Watch için watchOS 6 sürümü ile artık yeni özellik eklenmeyecek. Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 20 etkinliğinde watchOS 7 tanıtılacak. Apple Watch Series 3 ve daha yeni modellerin alacağı bu güncelleme ile yepyeni özelliklerin ekleneceğini düşünüyoruz.

TeknolojiKalp Krizi

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