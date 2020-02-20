Meclis Başkanı Şentop: Almanya tedbir almalı

TBMM Başkanı Şentop: 'Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor.'



Almanya'nın Hanau kentinde gece bir nargile kafeye korkunç bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.



Hayatını kaybedenler arasında resmi olarak açıklanmasa da çok sayıda Türkün de olduğu kaydedildi.



SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Saldırıyı gerçekleştiren kişinin aşırı sağcı Tobias Rathjen isimli Alman olduğu belirlendi. Saldırgan evinde ölü bulurken, arkasında itiraf mektubu ve bir video bıraktı.