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Kırıkkale'de tır ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Balışeyh ilçesinde, tır ile ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.

3. Sayfa / 20 Şubat 2020 Perşembe 10:44
Kırıkkale'de tır ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale-Çorum karayolunda, Oray Y. kontrolündeki 06 FN 6903 plakalı ticari araç, aynı güzergahta ilerleyen Rıfat A.'nın kullandığı 42 GP 013 plakalı tırla çarpıştı.

HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalelerde, aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Oray Y.'nin cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan diğer iki kişi Sefa Ö. ve Mikail O., ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

PolisTicari AraçSağlık Ekipleri

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