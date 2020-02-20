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İran'da, Koronavirüsle Mücadele Merkezi kuruldu

İran'da 2 kişinin koronavirüsten ölmesinin ardından Tahran yönetimi, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi oluşturdu.

Güncel / 20 Şubat 2020 Perşembe 12:47
İran'da, Koronavirüsle Mücadele Merkezi kuruldu

İran, ülkede koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından harekete geçti.

İran Cumurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla, Koronavirüsle Mücadele Merkezi oluşturuldu.

İRAN'DA KORONAVİRÜSLE MÜCADELE MERKEZİ

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi'ne; Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisinin katılacağını belirtti.

Rebii, hükümetin salgınla mücadele için tüm kapasitesiyle gerekli önlemleri alacağını belirterek, halka Sağlık Bakanlığı ile iş birliği ve tavsiyelere uyma çağrısında bulundu.

İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN 2 ÖLÜM

İran'da dün ilk kez, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmişti. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 İran vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İran devlet televizyonu da hayatını kaybeden iki kişinin, Çin'e seyahat etmediklerini ve Kum'da yaşayan İran vatandaşları olduklarını duyurmuştu.

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