Irak ve İran arasında koronavirüs krizi!

Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattığını açıkladı.



VİZE VERMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Irak, daha öncede koronavirüs nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesi üzerine ülkeye giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına vize verilmemesi kararı aldığını açıklamıştı.



İçişleri Bakanı Yasir el-Yasiri imzasıyla yayımlanan bakanlık kararnamesinde, Kovid -19 nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesinin ardından Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceği belirtilmişti.



Irak, İran'da ölümle sonuçlanan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapattığını duyurmuştu.



Irak Ulaştırma Bakanlığı da İran'a yönelik gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

