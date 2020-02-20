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Irak ve İran arasında koronavirüs krizi!

Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı

Dünya / 20 Şubat 2020 Perşembe 23:46
Irak ve İran arasında koronavirüs krizi!

Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattığını açıkladı.

VİZE VERMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Irak, daha öncede koronavirüs nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesi üzerine ülkeye giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına vize verilmemesi kararı aldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Yasir el-Yasiri imzasıyla yayımlanan bakanlık kararnamesinde, Kovid -19 nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesinin ardından Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceği belirtilmişti.

Irak, İran'da ölümle sonuçlanan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapattığını duyurmuştu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı da İran'a yönelik gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

BakanlıkIrakİranUlaştırma Bakanlığı

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