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İdlib'de 2 asker şehit

İdlib'de TSK unsurlarına yapılan hava saldırısında 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, 50'den fazla rejim unsurunun öldürüldüğünü duyurdu.

Güncel / 20 Şubat 2020 Perşembe 17:28
İdlib'de 2 asker şehit

İdlib'den acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir" denildi.

50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğinin öğrenildiğini belirtti.

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