İdlib'de 2 asker şehit

İdlib'den acı haber geldi.



Milli Savunma Bakanlığı, TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.



Açıklamada "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir" denildi.



50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLDÜ



Bakanlık, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğinin öğrenildiğini belirtti.