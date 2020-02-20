Batman’da teslim olan PKK’lı ailesiyle buluştu

Batman'dan 5 yıl önce örgüte katılan Ö.Ç. ile gayri resmi eşi olduğu belirtilen Suriye uyruklu F.M., Batman'da teslim oldu. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat ve emniyet unsurlarının çalışmalarında PKK'nın Suriye'deki kamplarından F.M. ile kaçan Ö.Ç.'nin ailesine haber verildi.



Ö.Ç.'nin anne ve babası geldikleri Batman Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan evlatları ile buluştu. Oğulları Ö.Ç.'ye sarılan anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı.



Terör örgütü üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.









Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.