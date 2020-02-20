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Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili müjdeli haberi verdi ve 20 bin ek atama yapılacağını duyurdu.

Eğitim / 20 Şubat 2020 Perşembe 11:47
Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Öğretmen ek atamaları ile ilgili Ziya Selçuk'un açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Ek atama yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi.

EK ATAMA YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi.

Ek atama takvimi henüz yayınlanmadı. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi Twitter hesabı üzerinden, “İlkbaharın müjdesi ilk cemre bugün havaya düştü. Belki bahar gibi güzel haberler vardır da Ziya Öğretmen saat 11.00'da @anadoluajansi Editör Masası canlı yayınında açıklayacaktır.” dedi.


Anadolu AjansıÖğretmenTwitterMilli Eğitim Bakanı

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