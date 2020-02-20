Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Alman polisini alarma geçiren saldırıların ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.



IRKÇI SALDIRI

Saldırının faili olarak tespit edilen kişinin evinde yapılan aramalarda aşırı ırkçı bulgular ele geçirildi.







EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Alman polisinden gelen açıklamalara göre, siyah bir araç kullandığı belirtilen saldırganın adresi, araç takip sistemi üzerinden belirlendi.







Eve yapılan baskında şüpheli şahıs, ölü olarak ele geçirildi.



KURBANLARIN ARASINDA TÜRK VATANDAŞLAR DA VAR

Son belirlemelere göre hayatını kaybeden 11 kişinin 5'inin Türk olduğu bilgisi, Alman medyasında yer aldı.







CUMHURBAŞKANLIĞI: IRKÇI SALDIRILARDA VEFAT EDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ

Öte yandan yaşanan olay üzerine Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklama yaparak: 'Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir.' dedi.











*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.