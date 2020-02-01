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İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Siyaset / 01 Şubat 2020 Cumartesi 23:52
İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde oynadığı basketbol maçının görüntülerine yer verdi.



Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın, Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet." ifadesini kullandı.



GENÇLİK VE SPOR BAKANI YANIT VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise Bakan Soylu'nun paylaşımını, 'Sayın bakanım gençlerimizi yenmek kolay değildir' notuyla paylaştı.

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