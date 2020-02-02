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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Siyaset / 02 Şubat 2020 Pazar 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla 3 Şubat Pazartesi günü Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de yapılacak Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

Ziyaret dolayısıyla Kırım Tatar soydaşlarının durumu hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülüyor.

CumhurbaşkanıDevlet BaşkanıİletişimTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan

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