USD (Alış - Satış) : 5,97 - 5,98 EURO (Alış - Satış) : 6,60 - 6,61

Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi için önlem!

İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Yaşam / 02 Şubat 2020 Pazar 11:27
Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi için önlem!

Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi.

Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Devlet HastanesiÇinRusya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı