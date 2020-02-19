Serrac Hafter ile görüşmeleri askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, El-Ahrar televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Serrac, Hafter milislerinin ateşkese yönelik devam eden ihlalleri nedeniyle Cenevre’de BM himayesinde gerçekleşen iki taraftan da 5'er temsilcinin katıldığı 5+5 askeri müzakerelerin yanı sıra "ekonomik ve siyasi diğer görüşmeleri de askıya aldıklarını" söyledi.



"Uluslararası açıklamalardan umudumuzu kestik"



Saldırıya uğrayan Trablus Limanı'nda da incelemelerde bulunan Serrac, burada yaptığı açıklamada, Liman saldırısının son 10 aydır devam eden saldırıların devamı niteliğinde olduğunu söyledi.



Uluslararası toplumun tüm bu yaşananlara rağmen hala karşı tarafı razı etmeye çalıştığına dikkati çeken Serrac, "Biz Ulusal Mutabakat Hükümeti olarak bütün anlaşmalara sadık kaldık ve ateşkesi de uyguladık. Biz her vesileyle barış çağrılarında bulunan tarafız. Dünkü saldırı limanda büyük bir faciaya sebep olabilirdi." dedi.



Serrac, Libya konusunda verilen demeçlerden usandıklarını ifade ederek, "Uluslararası açıklamalardan ve bazı çevrelerin beyanatlarından artık bıktık ve umudumuzu kestik. Biz birbirine karşı savaşan iki taraf değiliz. Bir tarafta suçlu ve katil, diğer tarafta ise halkını ve diplomatik devleti savunanlar var. Suçlunun yargılanması gerekir." ifadelerini kullandı.



Karşı tarafın "terörist, silah ve bazen de bir gemi var" şeklindeki iddiaların arkasına sığınarak saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Serrac, vurulan konteynerlerde yiyecek, tıbbi malzemeler ve hurdalar olduğunu söyledi.



Libya Başbakanı Serrac, sözlerine şöyle devam etti:



"Saldırılar devam ettiği sürece barış görüşmelerine devam etmek mümkün değil. Biz, bu zamana kadar bizimle görüşmek isteyen bütün uluslararası çevrelerle irtibata geçtik. Saldıran tarafı 'saldırgan' olarak isimlendirmek ve yapılan bu saldırıyı kınamak gerekir. ‘Savaşan taraflar’ ifadesini kabul etmiyoruz. Libya’ya silah ambargosunun uygulanmasını 4 yıl önce istedik. Eğer fiilen uygulanmış olsaydı bugün yaşadıklarımızı hiç yaşamayacaktık. Hava, deniz ve karadan denetim gerekir. Sadece denizden denetim yapmak öyle inanıyorum ki abesle iştigaldir."



Hafter milisleri dün başkent Trablus’un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.



BM’nin Libya’ya ilişkin sunduğu ve Berlin Konferansı’na katılan ülkelerin desteklediği çözüm haritasında, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5+5 askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek üç ayrı yol haritası ortaya konmuştu.



UMH, gece yarısından sonra yaptığı açıklamayla, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımı askıya almıştı.





