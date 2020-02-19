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Libya'da ateşkes görüşmeleri ertelendi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus saldırısı sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldı.

Dünya / 19 Şubat 2020 Çarşamba 00:08
Libya'da ateşkes görüşmeleri ertelendi

Libya'da darbeci Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Trablus Limanı'nda bir Türk gemisini vurduğunu iddia etmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanlayarak, 'İsabetsiz taciz atışı oldu. Derhal misliyle karşılık verildi. Bizim karşılık vermemizden sonra durumun sakin olduğunu ifade edebilirim' demişti.

3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Libya Sağlık Bakanlığı, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus Limanı'na düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği füze saldırısı sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldı.

Libya

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