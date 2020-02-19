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Kilit soruşturmada 2 FETÖ'cü itirafçı oldu

Rize’de iki yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan 20 kişilik FETÖ üyesinden 2 si itirafçı oldu.

Güncel / 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:19
Kilit soruşturmada 2 FETÖ'cü itirafçı oldu

Alınan bilgilere göre; eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla 13 Şubat’ta düzenlenen operasyonda tetikçinin ağabeyi ve eşinin de aralarında olduğu 27 şüpheliden 20 si yakalanmıştı. Zanlılardan 5’inin başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışına firar ettiği saptanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları süren şüphelilerden 2 FETÖ üyesinin, “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi. İtirafçı olan söz konusu 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA) Kaynak : İHA

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