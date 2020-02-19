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Karaca baraj gölüne düştü

Artvin’de su içmek içerken baraj gölüne düşen karaca yüzerek kıyıya çıkarken, bu anlar kameraya yansıdı.

Teknoloji / 19 Şubat 2020 Çarşamba 19:28
Karaca baraj gölüne düştü
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Artvin'in Borçka Yeniyol Mahallesi Aydınlar mevkiinde Muratlı Barajı Gölü'ne düşen karaca görüntülendi. Su içmek için baraj gölü kıyısına inen karaca dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Yüzerek kıyıya çıkan karaca ormanlık alana doğru koşarak uzaklaştı. O anları ise bölge sakinlerinde Sinan Büyük ve Birol Saroğlu tarafından cep telefonuna kaydetti.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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Baraj Gölü

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