Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasında ithalat ve ihracat rakamlarının ilk kez birer milyar doları aştığını belirterek, "Hala katetmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.



Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa görüşme ve ardından başkanlık ettikleri Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.



Konuşmasının başında "Kardeşim" diye hitap ettiği Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ve heyetini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısının icra edilmesiyle tarihi bir adımın atılmış olduğunu vurguladı.



Mirziyoyev'e, Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine onur konuğu olarak katılmayı kabul ettiği için ayrıca teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah yarın zatı devletleriyle Ankara'mızın ve tüm Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olacak bu muhteşem eserin açılışını beraber yapacağız. İmam Buhari, İmam Maturidi, Ali Kuşçu ve Ali Şir Nevai gibi bizim geçmişe gerçekten ilimleriyle irfanlarıyla damgalarını vurmuş olan büyüklerimizin topraklarından buraya bir selam getirmiş olmaları bizim için çok çok anlamlı." diye konuştu.



Özbekistan'da birinci turu geçen yıl aralık ayında ikinci turu ise bu yıl ocak ayında düzenlenen parlamento seçimleri sonucunda yeni hükümetin kurulduğunu anımsatan Erdoğan, seçim sonuçlarının Özbek halkı için hayırlara vesile olmasını diledi.









"Birlikteliği daha da perçinledik"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özbekistan ile ilişkilerimizi ortak tarih, dil ve kültürümüz temelinde güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olarak tanımlıyoruz. Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdulla Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim tilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir.' Türkiye Özbekistan kardeşliği maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir. Geçen sene Bakü'de yapılan 7'nci Liderler Zirvesi'nde Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne tam üyeliğiyle aramızdaki bu birlikteliği daha da perçinledik." şeklinde konuştu.



Özbekistan'ın, 34 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu, zengin tabii kaynakları, sanayi potansiyeli ve güçlü tarımsal üretimiyle bölgesinin cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Erdoğan, "Sayın Mirziyoyev'in liderliğinde yürütülen açılım ve reform sürecini biz de takdirle izliyoruz. Bu kapsamlı reform sürecinde kardeşimiz Özbekistan'ın başarısı için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.



Bugünkü temaslarda ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm veçhelerini gözden geçirdiklerini aktaran Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 27 oranında arttı. Ticaretimizin 2,2 milyar dolara ulaşması elbette önemli bir başarıdır. İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat hem de ithalat verilerinde birer milyar doları aşmış bulunuyoruz ama hala katetmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ulaştırma, enerji, sağlık, turizm, eğitim, savunma sanayisi alanlarında iş birliğini ve askeri ilişkileri nasıl geliştirebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz. Özbek istatistiklerine göre, yalnızca geçen yıl 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçmiş ve firmalarımızın sayısı 1306'ya ulaşmıştır. Bugün sayın Mirziyoyev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi birinci toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantımıza kadarki geçecek süre için adeta bir yol haritasıdır. Bu vesileyle değerli kardeşim Mirziyoyev'e ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergilediği irade için teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların her iki ülkemizin dayanışmasına ve geleceğine inanıyorum ki birer başarı vesilesi olacaktır."







Türkiye ile Özbekistan arasında anlaşmalar



Erdoğan ve Mirziyoyev'in basın toplantısı öncesi iki ülke arasındaki ortak bildiri, mutabakat zaptı ve anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.



"Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Birinci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalandı.



"Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Eylem Planı"nı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov imza attı.



"Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Müzakerelerine Dair Mutabakat Zaptı"nı ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov imzaladı.



"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Arasında İşbirliği Anlaşması"nı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adkham İkramov imza altına aldı.