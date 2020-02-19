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Düğün konvoylarında şoke eden görüntüler!

İstanbul’un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda göbek atıp oynarken, diğer bir konvoyda ise bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında “drift” yaptı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştılar.

3. Sayfa / 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:24
Düğün konvoylarında şoke eden görüntüler!
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İstanbul'da geçtiğimiz Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen düğün konvoylarında magandalar yine terör estirdi. Esenler'de düğün için toplanan bir grup, konvoy halinde trafiğe çıktıktan sonra Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerine geldi. Konvoydaki şahıslardan birkaçı caddeyi trafiğe kapattıktan sonra yüksek sesli müzikler açtı. Müziği duyan damat aracından inerek eline aldığı meş'aleyle cadde ortasında göbek atıp oynadı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan grup ardından konvoy halinde TEM Otoyoluna çıkarak gözden kayboldu.

DAMAT VE GELİNİN ETRAFINDA “DRİFT” YAPTI
Mega kentte yine düğün için toplanan bir grup, konvoy halinde trafiğe çıktıktan sonra ilçenin işlek bir caddesini trafiğe kapattı. Damat gelin ile birlikte yol ortasına geldiği esnada gruptaki magandalardan biri, çiftin etrafında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı. Dakikalarca çiftin etrafında dönen maganda adeta terör estirdi. Yine aynı ilçede gerçekleşen diğer bir düğün konvoyunda ise semtte toplanan grup, sokak aralarında patinaj çektikten sonra konvoy halinde yola çıktı. Bir süre sonra tüneli trafiğe kapatan magandalar, dakikalarca kornalara basarak trafikte terör estirdi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu tünelden grup daha sonra ayrıldı. Magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak : İHA

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ŞehitMustafa Dündar

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